Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Красноярском крае В Красноярском крае сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Москва20 июн Вести.В центральных округах Красноярского края и Эвенкии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

21 июня в центральных округах края и Эвенкии сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. Сжигать траву и мусор, разводить открытый огонь, проводить огневые работы на открытом воздухе строго запрещено говорится в сообщении

По информации регионального лесопожарного центра, сейчас на территории Красноярского края действуют 93 лесных пожара на площади 133 тысяч га, причем все очаги расположены в труднодоступной местности. За сутки были ликвидированы девять возгораний на площади 925 га.

В ликвидации пожаров задействованы около 1600 человек и более 30 единиц техники.