К тушению лесных пожаров в Красноярском крае привлечено более 1,5 тыс человек В Красноярском крае тушат 91 лесной пожар

Москва18 июн Вести.В Красноярском крае продолжается тушение лесных пожаров. На север края доставили дополнительные группы пожарных. В ликвидации возгораний участвуют свыше 1 500 человек, задействовано более 40 единиц спецтехники в тех районах, куда возможно добраться по земле. На труднодоступные пожары помощь доставляют авиацией. Об этом сообщает лесопожарный центр Красноярского края.

По оперативной информации на 11:00 18 июня, в крае тушат 91 лесной пожар на площади 83,6 тысяч га говорится в сообщении

По информации лесопожарного центра возгорания зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Тунгусско-Чунском, Большемуртинском, Чунском лесничествах. Почти все – в труднодоступной удаленной местности.

Для тушения пожаров переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также из Бурятии и Забайкальского края – более 400 человек. В планах – прибытие 30 авиапожарных из Свердловской области. Помощь в тушении также оказывают арендаторы.

Ранее сообщалось, что пожары действуют в шести округах региона.