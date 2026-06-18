Москва18 июнВести.В Красноярском крае продолжается тушение лесных пожаров. На север края доставили дополнительные группы пожарных. В ликвидации возгораний участвуют свыше 1 500 человек, задействовано более 40 единиц спецтехники в тех районах, куда возможно добраться по земле. На труднодоступные пожары помощь доставляют авиацией. Об этом сообщает лесопожарный центр Красноярского края.
По оперативной информации на 11:00 18 июня, в крае тушат 91 лесной пожар на площади 83,6 тысяч гаговорится в сообщении
По информации лесопожарного центра возгорания зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Тунгусско-Чунском, Большемуртинском, Чунском лесничествах. Почти все – в труднодоступной удаленной местности.
Для тушения пожаров переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также из Бурятии и Забайкальского края – более 400 человек. В планах – прибытие 30 авиапожарных из Свердловской области. Помощь в тушении также оказывают арендаторы.
Ранее сообщалось, что пожары действуют в шести округах региона.