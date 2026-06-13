К поселению староверов в лесах Красноярского края подбирается огонь Огонь угрожает поселению староверов в лесах Красноярского края

Москва13 июн Вести.У староверческого поселения Макарово в Енисейском районе Красноярского края специалисты Лесопожарного центра тушат возгорание леса, передает ТАСС.

Как сообщает краевое учреждение "Спасатель", огнеборцы прибыли на место из-за угрозы населенному пункту, который находится в 120 километрах ниже по течению от Енисейска.

Для предотвращения возможной угрозы перехода лесного пожара на заимку староверческого поселения Макарово … поступило письмо от главы округа с просьбой оказать помощь в доставке сотрудников краевого Лесопожарного центра в данный населенный пункт говорится в сообщении

Пожары бушуют в шести округах Красноярского края, в основном – на севере региона.