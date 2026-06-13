В Красноярском крае пожарные прибыли спасать староверов по просьбе главы округа Глава округа в Красноярском крае вызвал пожарных в поселок староверов Макарово

Москва13 июн Вести.В Енисейском районе Красноярского края лесной пожар угрожает староверческому поселению Макарово. Сотрудники Лесопожарного центра прибыли в населенный пункт по просьбе главы округа и уже приступили к тушению. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на краевое учреждение "Спасатель".

Отмечается, что письмо с просьбой о помощи поступило от главы округа. Заимка находится в 120 километрах ниже по течению от Енисейска.

Для предотвращения возможной угрозы перехода лесного пожара на заимку староверческого поселения Макарово в адрес краевого учреждения "Спасатель" поступило письмо от главы округа с просьбой оказать помощь говорится в публикации

В настоящее время пожары действуют в шести округах Красноярского края, в основном на севере. На этой неделе в регион отправили 70 парашютистов и десантников Авиалесоохраны из Бурятии и Забайкалья.

В Красноярском крае сохраняется жаркая погода – до плюс 25 градусов и выше, порывы ветра достигают 10 метров в секунду. В лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации.