Москва3 маяВести.Пожарные справились с огнем в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС России
На месте пожара в селе Кучерово объявлена ликвидация открытого горения на площади 11 100 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкцийговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
В селе полностью или частично сгорели 9 жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Жильцы были эвакуированы, они разместились у родственников.
Тушение продолжается до полной ликвидации. В работах задействованы порядка 50 человек и 21 единица техники.
Возбуждено уголовное дело о халатности.