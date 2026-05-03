В красноярском селе Кучерово сгорело 9 домов и более 60 хозпостроек

В красноярском селе Кучерово сгорело 9 домов и более 60 хозпостроек В красноярском селе Кучерово сгорело 9 домов и более 60 хозпостроек

Москва3 мая Вести.Пожарные справились с огнем в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС России

На месте пожара в селе Кучерово объявлена ликвидация открытого горения на площади 11 100 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

В селе полностью или частично сгорели 9 жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Жильцы были эвакуированы, они разместились у родственников.

Тушение продолжается до полной ликвидации. В работах задействованы порядка 50 человек и 21 единица техники.

Возбуждено уголовное дело о халатности.