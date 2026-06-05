Крупный пожар в СНТ в Красноярске полностью потушили

Шесть дачных домов сгорели в красноярском СНТ Крупный пожар в СНТ в Красноярске полностью потушили

Москва5 июн Вести.Шесть дачных домов уничтожены огнем в СНТ "Маяк" в Красноярске, пожар, охвативший площадь около 1 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар в СНТ "Маяк" полностью потушен. Огнем уничтожено 6 дачных домов. Причина пожара устанавливается сказано в сообщении

Возгорание в садоводом товариществе на Заозерной улице произошло днем 5 июня. К моменту приезда сотрудников МЧС горели шесть домов, была угроза перехода огня на соседние строения.

В тушению участвовали 70 человек и 18 единиц техники.