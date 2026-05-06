Садовод Красноярского края заплатит штраф за уборку дачного участка огнем Участковый Красноярского края выявил виновного в пожаре на садовом участке

Москва6 мая Вести.Жителю поселка Красноярского края грозит штраф до 50 тысяч рублей за уборку на своем садовом участке сухой трвы с помощью огня, котораяя привела к пожару, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

О возгорании травы на улице Нагорной в поселке Мазульский сообщила местная жительница. Пожар был локализован на площади 250 квадратных метров, заброшенное строение сгорело. Участковый полиции установил, что к пожару причастен местный житель, 72-летний мужчина. Он пояснил стражу порядка, что на своем участке собрал и поджег сухую траву. В содеянном сознался и раскаялся.

Мужчина обвиняется в нарушении требования пожарной безопасности. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей отмечается в сообщении

Материал направлен в пожарный надзор для принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ.