Москва3 маяВести.Сжигание листвы или мусора на даче может рассматриваться как несоблюдение правил пожарной безопасности, что карается штрафом до 50 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.
Административная ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности, при сжигании мусора на земельном участке, предусмотрена Кодексом об административных правонарушенияхсказала Леонова
Она также уточнила, что сжигание листвы на участке, не повлекшее ущерба для чужого имущества, карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Те же действия во время противопожарного режима обойдутся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Если в результате возгорания повреждено чужое имущество или здоровью человека нанесен вред, то штраф вырастет до 40-50 тысяч рублей.