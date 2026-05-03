Россиян предупредили о штрафе за сжигание листвы на даче Сжигание старой листвы на даче грозит штрафом до 50 тысяч рублей

Москва3 мая Вести.Сжигание листвы или мусора на даче может рассматриваться как несоблюдение правил пожарной безопасности, что карается штрафом до 50 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.

Административная ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности, при сжигании мусора на земельном участке, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях сказала Леонова

Она также уточнила, что сжигание листвы на участке, не повлекшее ущерба для чужого имущества, карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Те же действия во время противопожарного режима обойдутся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Если в результате возгорания повреждено чужое имущество или здоровью человека нанесен вред, то штраф вырастет до 40-50 тысяч рублей.