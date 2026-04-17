Юрист Лахтина: мытье машины на даче может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей

Москва17 апр Вести.Автовладельцу, решившему помыть машину на даче без соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами может грозить штраф до 3 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В​​​. Плеханова Татьяну Лахтину.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления … предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа … для граждан от 2 до 3 тысяч рублей отметила юрист

По ее словам, вода после мойки автомобиля содержит в себе нефтепродукты, моющие вещества и реагенты, а значит, относится к отходам.