Адвокат Жорин: россиян могут оштрафовать за баню или гараж на даче на 20 тысяч

Москва13 апр Вести.Россиянам может грозить штраф или требование снести баню, гараж или навес на даче, причем речь идет не только о крупных постройках. Об этом предупредил звездный адвокат Сергей Жорин в комментарии Life.ru.

По его словам, под штраф для дачника или требования о сносе могут первым делом попасть самовольные постройки.

Если дом, баня, гараж или иное строение возведены не на том участке, за пределами его границ, на земле, где такой объект нельзя размещать по виду разрешенного использования, либо с нарушением обязательных градостроительных требований сообщил Жорин

Адвокат рассказал, что данные объекты могут признать самовольными в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса (ГК) РФ. По заявлению Жорина, в таком случае использовать их запретят, а дальше могут потребовать снести или привести в порядок.

В материале сказано также, что для жилых и садовых домов действует уведомительный порядок по статье 51.1 Градостроительного кодекса (ГрК РФ). Если характеристики не соответствуют нормам, то власти имеют право направить уведомление о несоответствии.

Жорин также рассказал о штрафах за землю. Как он сообщил, наиболее часто встречаются ситуации с нецелевым использованием или с захватом части участка. Статьей 8.8 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ штраф для граждан предусмотрен в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей, а если стоимость не определена — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

При этом если постройка или забор захватывают соседний участок, то это могут расценить как самовольное занятие земли. По статье 7.1 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей, либо от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, если кадастровая стоимость не определена.

Адвокат сообщил и о менее очередных спорных ситуациях. К примеру, если вода или снег с крыши дома попадают на соседний участок, то владельца могут заставить переделать постройку. А объект, возведенный вплотную к забору, могут потребовать убрать.

Кроме того, Жорин порекомендовал проверять границы участка и назначение земли перед строительством.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин сообщил, что владельцам подмосковных дач, чьи участки обильно заросли травой, грозят штрафы до 10 тысяч рублей.