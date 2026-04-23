Россиян предупредили о штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей Юрист Балдина: за неверную обработку дачи может грозить штраф до 20 тысяч рублей

Москва23 апр Вести.Нарушение правил обработки дачного и садового участка от вредителей может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей. Об этом сообщила юрист Евгения Балдина.

В беседе с РИА Новости она рассказала, что взыскания чаще всего возлагают из-за неправильного использования пестицидов и агрохимикатов, а также несоблюдения санитарных и экологических норм.

За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3 до 20 тысяч рублей (пункт 4 статьи 8.42 КоАП РФ) объяснила собеседница агентства

Юрист уточнила, что на личных участках запрещено применять пестициды, предназначенные для профессионального использования, а также необходимо соблюдать дозировку и сроки обработки.

Кроме того, при причинении вреда соседям или их имуществу виновный будет обязан возместить ущерб. В отдельных случаях возможна и дополнительная ответственность.

Ранее юрист Юлия Павлова рассказала о штрафе за сбитого голубя. Она отметила, что такой инцидент считается дорожно-транспортным происшествием.