За нескошенную траву на участке грозит штраф до 10 тысяч рублей

Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

Москва10 апр Вести.Владельцам подмосковных дач, чьи участки обильно заросли травой, грозят штрафы до десяти тысяч рублей.

Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин в беседе с РИА Новости.

Депутат пояснил, что на законодательном уровне в России запрещено содержать землю в запущенном состоянии и допускать наличие сорной растительности.

По его словам, пренебрежение правилами борьбы с растениями-вредителями может обернуться для владельца либо официальным предупреждением, либо наложением административного взыскания. Для физлиц сумма взыскания составит от 300 до 500 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до тысячи рублей, юридические лица — от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта предупредили российских дачников о запуске новой мошеннической схемы, связанной с фиктивными сборами на нужды садовых некоммерческих товариществ (СНТ).