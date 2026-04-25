Москва25 апрВести.За выращивание на участке запрещенных растений дачникам может грозить уголовная ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказал юрист Илья Русяев изданию Лента.ru.
Список запрещенных к выращиванию на участке растений закреплен в перечне постановления правительства. По словам эксперта, в него входят, в частности, конопля, снотворный мак, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра, голубой лотос, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, а также грибы с псилоцибином.
При этом такие растения могут продаваться в магазинах под нейтральными коммерческими названиями, поэтому важно проверять их ботаническое наименование.
Русяев отметил, что при небольшом количестве растений ответственность может быть административной – штраф от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Отдельно наказываются случаи, когда владелец участка не устранил самосев после официального предписания.
Уголовная ответственность наступает при крупном размере посадок: санкции включают штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет.
За особо крупный размер можно получить до 8 лет реального лишения свободы. Пороги привязаны к числу растений. По конопле крупный размер начинается с 20 кустов, по маку с 10, по ипомее трехцветной тоже с 10. Особо крупный для этих же позиций стартует от 330, 200 и 100 растений соответственноподчеркнул эксперт
Ранее юрист Евгения Балдина сообщила, что нарушение правил обработки дачного и садового участка от вредителей может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей.