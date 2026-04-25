Юрист предупредил дачников о риске до 8 лет тюрьмы за запрещенные растения

Дачников предупредили об уголовной ответственности за некоторые растения Юрист предупредил дачников о риске до 8 лет тюрьмы за запрещенные растения

Москва25 апр Вести.За выращивание на участке запрещенных растений дачникам может грозить уголовная ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказал юрист Илья Русяев изданию Лента.ru.

Список запрещенных к выращиванию на участке растений закреплен в перечне постановления правительства. По словам эксперта, в него входят, в частности, конопля, снотворный мак, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра, голубой лотос, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, а также грибы с псилоцибином.

При этом такие растения могут продаваться в магазинах под нейтральными коммерческими названиями, поэтому важно проверять их ботаническое наименование.

Русяев отметил, что при небольшом количестве растений ответственность может быть административной – штраф от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Отдельно наказываются случаи, когда владелец участка не устранил самосев после официального предписания.

Уголовная ответственность наступает при крупном размере посадок: санкции включают штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет.

За особо крупный размер можно получить до 8 лет реального лишения свободы. Пороги привязаны к числу растений. По конопле крупный размер начинается с 20 кустов, по маку с 10, по ипомее трехцветной тоже с 10. Особо крупный для этих же позиций стартует от 330, 200 и 100 растений соответственно подчеркнул эксперт

Ранее юрист Евгения Балдина сообщила, что нарушение правил обработки дачного и садового участка от вредителей может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей.