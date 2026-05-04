Россиянам напомнили о запрете на выращивание ряда домашних цветов Юрист Ковалевская: гавайскую розу и психотрию зеленую выращивать запрещено

Москва4 мая Вести.Некоторые цветы запрещено выращивать дома или на огороде, это может повлечь административную ответственность. Об этом рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская.

В беседе с изданием Газета.ru она сообщила, что в них содержатся опасные для здоровья наркотические и психотропные вещества. В перечень запрещенных для выращивания растений входят: ипомея, гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая, мак снотворный, кокаиновый куст и конопля.

Специалист отметила, что зачастую запрещенные к выращиванию цветы носят экзотические названия при продаже: "Синяя звезда", "Летающая тарелка", "Леденец".

По словам эксперта, за небольшие посадки грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей (ст. 10.5.1 КоАП РФ). Если же растения выращивают в крупном размере, наступает уголовная ответственность по ст. 231 УК РФ. В этом случае грозит штраф до 300 тысяч рублей, предупредила она.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что с 1 марта владельцы дачных участков, на которых растут опасные растения, могут быть подвергнуты штрафам размером до 700 тысяч рублей.