Юрист рассказала о штрафе за сбитого голубя РИА Новости: водителя могут оштрафовать на 600 рублей за сбитого голубя

Москва22 апр Вести.Сбившему голубя водителю авто может грозить штраф в размере 600 рублей, рассказала юрист Юлия Павлова.

В беседе с РИА Новости она отметила, что подобный инцидент считается дорожно-транспортным происшествием (ДТП).

Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей сообщила собеседница агентства

По словам специалиста, покидать место ДТП запрещается. Если факт оставления зафиксируют, нарушителю может грозить лишение водительских прав или даже арест.

Кроме того, те же правила касаются и наезда на стаю голубей. В таком случае сумма штрафа может увеличиться, так как каждое животное учитывается как объект причинения вреда.

