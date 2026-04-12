Москва12 апр Вести.Неприличный жест, показанный представителю власти, например, сотруднику Госавтоинспекции или полицейскому, может повлечь штраф или исправительные работы, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, руководителя профессионального клуба адвокатов и юристов по делам о ДТП Ольгу Шушминцеву.

Неприличный жест, адресованный непосредственно сотруднику Госавтоинспекции, полиции, судье либо иному другому представителю власти может квалифицироваться как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ) и влечь за собой наказание от штрафа до исправительных работ сказала она

Адвокат пояснила, что практика привлечения к уголовной ответственности за показанный сотруднику ГАИ средний палец существует давно.

