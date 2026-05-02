Юрист напомнила об ответственности за георгиевские ленты на ручках авто Юрист Малиновская: георгиевская лента на ручке авто грозит ответственностью

Москва2 мая Вести.Размещение георгиевской ленты на собачьем ошейнике, ручке автомобиля или даже на одежде ниже уровня локтя может вызвать вопросы у представителей силовых структур, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Наталью Малиновскую.

Размещение георгиевской ленты на ошейниках собак или ручках автомобилей также может повлечь ответственность, поскольку в первом случае это несовместимо со статусом символа воинской славы, а равно может создавать прямые условия для порчи ленты, что недопустимо, как и в случае с ручкой автомобиля отметила она

Малиновская также уточнила, что ношение ленты ниже ровня локтя может вызвать вопросы у правоохранителей, хотя осквернением это не является.