Россиян предупредили о штрафах за неправильное вывешивание флага России Юрист Александрова: за ошибки при вывешивании флага РФ грозят крупные штрафы

Москва30 апр Вести.Штрафы до 150 тысяч рублей предусмотрены за нарушение правил размещения государственного флага России. Об этом напомнила юрист Людмила Александрова.

Она отметила в беседе с NEWS.ru, что в период празднования Дня Победы многие россияне вывешивают флаг страны, однако делать это необходимо с соблюдением установленных норм.

Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2-3 тысяч рублей, для должностных лиц - 5-7 тысяч рублей, а для юридических лиц - 100-150 тысяч рублей сказала Александрова

Юрист уточнила, что триколор нельзя размещать вверх ногами или боком, а также менять его внешний вид. Кроме того, при использовании вместе с другими символами российский флаг не должен находиться ниже них.

По словам Александровой, за умышленное надругательство над государственными символами предусмотрена уже уголовная ответственность, включая ограничение свободы, принудительные работы или арест.