Москва30 апрВести.Штрафы до 150 тысяч рублей предусмотрены за нарушение правил размещения государственного флага России. Об этом напомнила юрист Людмила Александрова.
Она отметила в беседе с NEWS.ru, что в период празднования Дня Победы многие россияне вывешивают флаг страны, однако делать это необходимо с соблюдением установленных норм.
Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2-3 тысяч рублей, для должностных лиц - 5-7 тысяч рублей, а для юридических лиц - 100-150 тысяч рублейсказала Александрова
Юрист уточнила, что триколор нельзя размещать вверх ногами или боком, а также менять его внешний вид. Кроме того, при использовании вместе с другими символами российский флаг не должен находиться ниже них.
По словам Александровой, за умышленное надругательство над государственными символами предусмотрена уже уголовная ответственность, включая ограничение свободы, принудительные работы или арест.