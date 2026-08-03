Москва3 авгВести.Юрист Илья Русяев предупредил о неочевидных штрафах, которые россияне могут получить при отдыхе на пляже. Его слова приводит NEWS.ru.
Действующие правила пользования пляжами запрещают заплывать за буйки, подплывать к лодкам и катерам, прыгать в воду с пирсов и бортоврассказал эксперт
Кроме того, юрист сообщил, что также нельзя купаться при поднятых предупреждающих флагах, а также плавать на предметах, которые для этого не приспособлены – например, на досках.
По словам Русяева, конкретные суммы штрафов за эти нарушения зависят от региона.
Юрист также добавил, что на пляжи нельзя приводить собак, котов и других домашних животных, за исключением собак-поводырей. Как он сказал, за это по статье 8.52 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.
Ранее юрист рассказал, можно ли пить пиво на пляже.