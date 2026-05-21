Адвокат Жорин: россияне могут законно ходить по улице с голым торсом в жару

Адвокат заявил, что ходить голым по пояс по улице в жару законно Адвокат Жорин: россияне могут законно ходить по улице с голым торсом в жару

Москва21 мая Вести.Нахождение на улице с голым торсом само по себе не является правонарушением, заявил изданию "Газета.ru" адвокат Сергей Жорин.

Он объяснил, что состав административного правонарушения образует не сам факт обнажения торса на публике, а поведение человека.

В частности, жителей России могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, если обнажение их тела сочетается с нарушением порядка – нецензурной бранью, оскорбительным приставанием, повреждением имущества и другими действиями, выражающими неуважение к обществу.

Ходить в жару по улице с голым торсом само по себе не запрещено, но чем дальше ситуация уходит от обычной прогулки к демонстративному, конфликтному или непристойному поведению, тем выше риск ответственности за мелкое хулиганство объяснил юрист

Он добавил, что россияне также должны учитывать региональные нормы, поскольку в некоторых регионах РФ может быть введен запрет на нахождение в купальниках вне пляжа. В государственных учреждениях и организациях также может быть предусмотрен свой дресс-код.

Ранее юрист Андрей Моисеев объяснил, почему россияне могут быть оштрафованы, если съедят шоколадку в магазине до покупки.