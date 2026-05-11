Москва11 мая Вести.В России покупатели могут вернуть купальник, купленный по интернету и неподошедший, в течение семи дней, но приобретенный в офлайн-магазине вернуть нельзя, если он не подошел по размеру или фасону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Сергея Жорина.

По словам эксперта, в статье 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" оговаривается обмен качественной непродовольственной покупки в течение двух недель, но предусмотрено исключение для товаров из списка, который был утвержден кабмином. Жорин указал на то, что в этом списке есть швейные и трикотажные бельевые изделия, к которым обычно относятся купальники.

Однако если купальник куплен через интернет, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до передачи, а после передачи - в течение 7 дней сообщил юрист

По его словам, если при доставке не были указаны порядок и сроки возврата, то вернуть купальник покупатель может в течение трех месяцев. Жорин добавил, что при этом купальник должен быть товарного вида.

Юрист уточнил, что купленный в офлайн-магазине купальник нельзя вернуть или обменять по причине того, что он не подошел по цвету, модели, размеру или просто по желанию покупателя. Но если у товара есть брак (проблемы со швом, недостаток на ткани, повреждение), а также если он на самом деле не соответствует указанному размеру и характеристикам, то покупатель может обратиться в магазин по статье 18 Закона "О защите прав потребителей", в том числе "отказаться от договора" и попросить возврата средств, сказал юрист.