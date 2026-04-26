Юрист Елисеев разъяснил, можно ли обменять товар без чека Юрист Елисеев: обменять вещи без чека можно, если сохранен товарный вид

Москва26 апр Вести.Обменять покупку можно даже при отсутствии кассового чека — при условии, что товар не использовался, сохранил товарный вид и потребительские свойства, а также фабричные ярлыки и пломбы. Об этом РИА Новости рассказал член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.

Продавец должен обменять покупку, если соблюдены 4 условия: товар не был в употреблении; покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства; на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки; товар можно вернуть без предъявления чека пояснил он

При возврате продавец обязан выдать накладную или чек о возврате. Юрист советует сохранить этот документ. В том случае, если деньги не поступят в срок, он пригодится для повторного обращения в магазин.

Сроки возврата: при покупке в обычном магазине деньги должны прийти максимум через 3 дня; при возврате товара из интернет-магазина — в течение 10 дней с момента обращения. Если покупка оплачивалась наличными, продавец может вернуть деньги сразу или перевести на карту по желанию клиента.

Адвокат предупредил, что продавец вправе отказать в обмене или возврате, если докажет, что товар был испорчен после покупки или дефект возник по вине покупателя.