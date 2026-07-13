В ГД напомнили о праве вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат Депутат Свищев: деньги за неиспользованный подарочный сертификат можно вернуть

Москва13 июл Вести.Покупатель имеет право на возврат денег за неиспользованный подарочный сертификат даже если у него вышел срок, заявил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Если вы не использовали аванс, продавец не имеет законных оснований удерживать эти средства сказал Свищев

По его словам, срок действия карты - внутреннее правило магазина, а не закон. В случае отказа вернуть средства можно написать заявление в магазин. Если этот шаг не принесет результата, то действовать дальше через Роспотребнадзор или суд.