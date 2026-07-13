Москва13 июлВести.Покупатель имеет право на возврат денег за неиспользованный подарочный сертификат даже если у него вышел срок, заявил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Если вы не использовали аванс, продавец не имеет законных оснований удерживать эти средствасказал Свищев
По его словам, срок действия карты - внутреннее правило магазина, а не закон. В случае отказа вернуть средства можно написать заявление в магазин. Если этот шаг не принесет результата, то действовать дальше через Роспотребнадзор или суд.