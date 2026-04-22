Россиянам рассказали, как вернуть полную стоимость навязанных банками услуг Юрист Хаминский: клиенты банков могут вернуть всю стоимость навязанных услуг

Москва22 апр Вести.Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством "Прайм" рассказал о механизмах возврата несанкционированных списаний средств за страховые продукты и дополнительные подписки в банке.

Юрист подчеркнул, что навязывания таких услуг является незаконным.

Хаминский пояснил, что с сентября 2025 года заранее проставленные отметки в онлайн-формах, выражающие согласие на дополнительные услуги, являются прямым нарушением законодательства.

Он посоветовал клиентам, обнаружившим навязанные сервисы, обращаться в банк с заявлением об отказе и требованием возврата денег. Эксперт отметил, что во многих случаях действует "период охлаждения", который позволяет получить полную стоимость обратно.

В случае отказа кредитной организации от возврата средств Хаминский рекомендовал подавать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор.

Он также подчеркнул важность внимательного изучения всех условий договора перед его подписанием и регулярной проверки всех подключенных услуг. Чем быстрее будет подано заявление, тем выше вероятность полного возврата денежных средств, добавил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что с 1 марта в России вступили в силу законодательные изменения, согласно которым онлайн-сервисам запрещено автоматически списывать плату за подписку, если клиент отвязал карту от личного кабинета.