Юрист: неоплаченный товар в магазине еще не означает кражу

Юрист: неоплаченный товар на кассе самообслуживания не означает кражу Юрист: неоплаченный товар в магазине еще не означает кражу

Москва17 июн Вести.Если на кассе самообслуживания случайно не пробит какой-либо товар, то это еще не означает, что покупатель украл его, сообщил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

В праве важны не только внешние обстоятельства, но и вина человека, его умысел и последующее поведение объяснил юрист

По ст. 158 УК России кража — это тайное хищение чужого имущества, которое предполагает корыстную цель, то есть намерение противоправно присвоить чужое имущество.

Если человек действительно ошибся, не заметил, что товар не считался сканером, а затем сам обнаружил это и готов оплатить покупку, такая ситуация существенно отличается от умышленного хищения добавил Шамиль Султанов

По словам юриста, если речь идет о недорогом товаре, то при наличии умысла действия могут оцениваться по ст. 7.27 КоАП России как мелкое хищение. Но умысел еще надо доказать.

Самое правильное поведение для покупателя — не ждать претензий от магазина, а самостоятельно исправить ошибку посоветовал эксперт

Нужно вернуться в магазин, обратиться к администратору, показать чек и оплатить товар. Если сразу вернуться невозможно, лучше связаться с магазином по телефону или через службу поддержки и сообщить о готовности оплатить покупку. Также желательно сохранить чек, подтверждающий последующую оплату и переписку с магазином.