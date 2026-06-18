Россиянам рассказали, как защитить себя от покупки контрафакта на маркетплейсах Юрист обозначил порядок действий при покупке поддельного товара на маркетплейсе

Москва18 июн Вести.Россиянам следует не забывать о действии закона "О защите прав потребителей", если они получили контрафактный товар на маркетплейсе. Об этом сообщил юрист, сопредседатель "Деловой России" в Московской области Роман Харланов в интервью ИС "Вести".

Маркетплейс является информационным агентом в соответствии с Гражданским кодексом, в то же время площадка имеет право принимать и передавать платежи продавцу, не лишаясь исключительного статуса. При этом маркетплейсы не несут ответственность за продажу поддельных товаров, если они не были проинформированы о сбыте контрафакта в обход лицензии, объяснил юрист.

Для защиты покупателя, который обнаружил товар ненадлежащего качества, действуют другие статьи кодекса, добавил он.

"Закон о защите прав потребителей", он никуда не девался, то есть все последние годы законодатели работали над тем, чтобы его адаптировать под цифровые платформы. И защита в данном случае, в том числе распространяется на всей территории России. Если вы покупаете товар, который выдается поставщиком за оригинальный, а получив его, вы видите, что это не то, у вас есть право отказаться от товара и вернуть свои деньги объяснил Харланов

Однако законодательные акты работают и в обратную сторону, защищая производителей от потребительского экстремизма, напомнил юрист.

Когда покупатели злоупотребляют своим правом. Допустим, берут товар, его носят и не понравилось, они через две недели, через неделю решили его вернуть, то в данном случае законом предусмотрена обязательно экспертиза. То есть мы перед тем, как товар вернуть, должны на экспертизу его отдать на независимую, которая устанавливает, соответствует этот товар надлежащему качеству или ненадлежащему качеству уточнил он

Ранее Конституционный суд РФ определил критерии, при которых торговые онлайн-площадки могут быть освобождены от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность сторонними продавцами.