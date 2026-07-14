Москва14 июлВести.Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах с сентября должны будут прикреплять официальные документы о подлинности товаров, сообщил РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.
Он пояснил, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей.
Теперь продавцы должны размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдаласказал эксперт
Он пояснил, что, если товар не подпадает под это нововведение, продавец тоже должен указать эту информацию.