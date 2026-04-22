"Известия": разница в ценах на маркетплейсах и в офлайн-рознице сократится

Москва22 апр Вести.Ценовой разрыв между маркетплейсами и офлайн-розницей будет снижаться в течение ближайших нескольких лет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на мнение экспертов.

Журналисты напомнили, что с октября текущего года в России вступит в силу закон о платформенной экономике. Согласно новым правилам, маркетплейсы будут обязаны заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры с проверкой через госреестры. При этом менять комиссии и условия в одностороннем порядке без соответствующего уведомления запретят, а снижать стоимость товаров за счет продавца можно будет только после получения согласия от него.

Сейчас ценовой разрыв [между маркетплейсами и офлайн-розницей] достигает 10–30% в зависимости от товаров, однако после ужесточения регулирования может уменьшиться в два-три раза говорится в публикации

В беседе с изданием директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что часть низких цен на маркетплейсах связана с налоговой оптимизацией продавцов. Однако по мере ужесточения контроля цены на товары могут вырасти на 5-15%, в а отдельных категориях - на 20-30%.

По оценке профессора Финансового университета Светланы Карповой, ценовой разрыв в сегменте электроники может сократиться в 2-3 раза. Вместе с тем налоговый консультант Алла Милютина предположила, что разница в ценах на одежду и товары для дома также может уменьшиться в 1,5-2 раза.

При этом эксперты не ожидают, что покупатели массово перейдут с онлайн-площадок в офлайн магазины.

Ранее также сообщалось, что маркетплейсам предложили закрепить единую цену товара.