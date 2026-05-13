СМИ: инфляция на маркетплейсах ниже официальной "Ведомости": инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальной

Москва13 мая Вести.Продукция на отечественных маркетплейсах за последние три года дорожала медленнее, чем росла стоимость потребительской корзины. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию представителей электронной торговли (АПЭТ), которая проанализировала данные сервиса аналитики маркетплейсов MPStats и Росстата.

В материале сказано, что за три года и три месяца исследовали примерно 88 млн товаров в девяти категориях. Было установлено, что за данный период накопленный индекс цен маркетплейсов составил 96,88 пункта против 116,67 пункта индекса потребительских цен Росстата. По мнению исследователей, это связано с тем, что стоимость товаров для покупателей у маркетплейсов растет медленнее из-за скидок и бонусных программ.

Издание пишет, что за указанный период времени на маркетплейсах больше всего подорожали товары для животных - на 23%. Товары для спорта и отдыха, а также косметика и продукция, связанная со здоровьем, стали дороже на 4–5%.

При этом электроника и аксессуары стали дешевле на 2%, а одежда и обувь - на 8,4%.

Вместе с тем, как сказано в материале, маркетплейсы серьезно увеличили комиссии для продавцов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что на маркетплейсах есть компании, которые не в полном объеме соблюдают российское налоговое законодательство.