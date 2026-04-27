"Коммерсант": эпоха быстрого роста маркетплейсов в РФ осталась в прошлом "Коммерсант": Wildberries и Ozon сбавляют темпы роста

Москва27 апр Вести.К концу текущего года доля крупнейших маркетплейсов страны, Wildberries и Ozon, составит 77% процентов от российского рынка онлайн-торговли (45% и 32% соответственно). Об сообщают в аналитической компании "Эйлер".

Темпы роста в годовом исчислении составят 5 процентных пунктов. Это заметно ниже, чем в 2025 году, когда прирост был 11 п.п.

Как считают эксперты, спад темпов роста объясняется урезанием россиянами расходов на непродовольственные товары и оттоком продавцов, спровоцированным нелояльной политикой маркетплейсов. Чтобы поддержать рост платформам, по мнению экспертов, придется либо добиться снятия запрета на продажу алкоголя (чему противится Минздрав), либо выходить на новые рынки.

По мнению партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, замедление роста отчасти можно объяснить общим торможением рынка ретейла и его насыщением, так как раньше площадки развивались за счет низкой базы и отсутствия заметного законодательного давления. Однако сейчас ситуация изменилась, что отражают годовые отчеты лидеров рынка.

Ранее Минфин предложил ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, продаваемые маркетплейсах.