Минфин предложил кабмину ввести НДС на импортные товары на маркетплейсах Минфин предложил ввести поэтапный НДС на импортные товары через маркетплейсы

Москва24 апр Вести.Минфин России направил в правительство пакет законопроектов, который предполагает введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, продаваемые через цифровые платформы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ставка будет повышаться поэтапно - 7% в 2027 году, 14% в 2028-м и 22% с 2029 года. В ведомстве считают, что это даст бизнесу время адаптироваться.

Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который позволит выстроить на территории РФ сбалансированный налоговый и таможенный режим для товаров электронной торговли говорится в публикации

Уплачивать налог в качестве налоговых агентов будут как российские, так и иностранные цифровые платформы, которые будут начислять НДС исходя из стоимости товаров. По мнению ведомства, такой подход позволит компаниям продолжать развиваться в этой сфере и одновременно выравнивает конкурентные условия с традиционной розницей.

Пакет проектов также включает поправки в закон о таможенном регулировании в РФ, которыми предлагается регламентировать деятельность оператора электронной торговли, определить понятие склада электронной торговли и установить порядок уплаты налогов для таких товаров.

Кроме того, предлагаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – ответственность за нарушения порядка перемещения товаров электронной торговли и их коммерческое использование после выпуска.

Ранее в России запустили эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров. Проект, призванный увеличить устойчивость экономики РФ и способствовать развитию предпринимателей, продлится до 30 июня 2027 года.