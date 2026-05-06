Минпромторг: НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы введут с 1 января с 2027 г.

В Минпромторге поддержали НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы Минпромторг: НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы введут с 1 января с 2027 г.

Москва6 мая Вести.Минпромторг России поддержал введение налога на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные интернет-заказы в размере 22% с 1 января 2027 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба министерства.

В ведомстве добавили, что ведется совместная работа с Минфином по разработке плана более плавного введения НДС на импортируемые товары. Так, в 2027 году его должны установить на уровне 7%, в 2028-м — увеличить до 14%, а в 2029 году — до 22%.

Как сообщалось ранее, Минпромторг России не ожидает, что изменения в механизме параллельного импорта компьютеров повлияют на внутренний рынок РФ. Так министерство прокомментировало исключение компьютеров и комплектующих брендов HP, IBM, Kingston, Samsung, Toshiba, Hitachi и Acer из списков продукции, которую разрешено ввозить в РФ через параллельный импорт.