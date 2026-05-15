В I чтении принят законопроект о порядке взыскания НДС по длящимся договорам В ГД предложили доработать поправки о перекладывании НДС по длящимся договорам

Москва15 мая Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект об урегулировании ситуации, когда после заключения долгосрочного договора меняются налоговые условия по НДС, а покупатель не имеет права предъявить его к вычету.

Сейчас продавец может потребовать доплату сверх договорной цены. А законопроект устанавливает, что если стороны не пересмотрели договор, то НДС исчисляется из прежней цены, то есть налоговое бремя ложится на продавца, сообщает "Интерфакс".

Поправки Минфина разработаны по поручению Конституционного суда. В ноябре 2025 года суд обязал устранить пробел в законодательстве, которое сейчас не дает ответа на вопрос, какая из сторон договора должна нести дополнительные расходы из-за увеличения ставки.

Жалобу в суд подал ВТБ. Поводом стал спор банка с компанией на поставку иностранного программного обеспечения. Контракт был заключен в 2019 году на три года на сумму 2,12 млрд руб. На тот момент такие операции были освобождены от НДС, и договорная цена налог не включала. Но в 2021 году вступили в силу поправки, которые обложили НДС операции с иностранными программами, не включенными в реестр отечественного ПО. И тогда компания предъявила ВТБ к оплате дополнительно около 141 млн рублей НДС сверх договорной цены.

Конституционный суд признал, что такой подход нарушает баланс интересов сторон, и правительственный законопроект предлагает более жесткое решение в пользу покупателя.