Госдума освободила бизнес на упрощенке и патенте от уплаты НДС до конца 2026 г

Принят закон, освобождающий от НДС бизнес на упрощенке и патенте до конца 2026 г Госдума освободила бизнес на упрощенке и патенте от уплаты НДС до конца 2026 г

Москва14 апр Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому до конца 2026 года предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН) освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Первоначальная редакция документа предполагала, что ряд полномочий правительства РФ в сфере законодательства о налогах и сборах передадут Минфину и другим федеральным министерствам.

Ко второму и третьему чтению были подготовлены поправки, которые позволяют сохранить доступ малого и среднего бизнеса к отдельным мерам поддержки, чтобы у предпринимателей была возможность плавно адаптироваться к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

Так, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от уплаты НДС освобождаются организации и ИП в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС только с 2026 года.

Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще цитирует РИА Новости члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Чижова.

Уточняется, что речь идет о тех, кто утратил право на освобождение от НДС или право на применение патента, тех, чей доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей, а доходы от оказания услуг общепита в общей сумме составили не менее 70%. При этом уровень средней зарплаты за 2025 год учитываться не будет.