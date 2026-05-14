Москва14 мая Вести.Порог дохода в размере 20 млн руб. для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) следует заморозить на три года, поскольку у налоговых органов есть успешные способы борьбы с искусственным дроблением бизнеса, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью "Ведомостям".

ФНС и так все видит и может проверить аффилированность, отследить дробление цифровыми инструментами, увидеть свата, брата и так далее. Зафиксироваться на 20 млн руб. и использовать цифровой инструментарий ФНС лучше, чем снижать порог дальше приводят "Ведомости" слова Шохина

По мнению главы РСПП, при таком развитии событий добросовестный бизнес, который не попадет в зону ужесточения, выживет и продолжит развиваться. РСПП уже обсудил это предложение с главой ФНС Даниилом Егоровым.

При этом универсальная высокая ставка не всегда приводит к увеличению поступлений в бюджет. Важно если не расширить, то хотя бы не сузить налоговую базу, отметил Шохин.

В вопросе обеления действовать надо по всем направлениям, но где-то внимательно отслеживая реакцию бизнеса, потому что ее не всегда можно предсказать пояснил глава РСПП

В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова полностью поддерживает предложение Шохина.

В нынешней экономической ситуации дополнительная налоговая нагрузка – это лишнее ограничение, которое давит на бизнес и делает невозможным его развитие подчеркнула Дыбова

По ее мнению, понижение порога не даст положительного результата, а лишь заставит бизнес иметь дело с расходами и администрированием, "которых не должно было быть".

При этом предприниматели, которые захотят незаконно "оптимизировать" бизнес, найдут способ дробиться или уйти в тень. Таким образом, от дополнительного налогового бремени пострадает только добросовестный бизнес, пояснила Дыбова.

Президент Владимир Путин подписал указ о временном освобождении ряда заведений общепита от уплаты НДС до конца 2026 года. Налоговые послабления затронули юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые утратили право на освобождение от НДС или применение патента, получили доход в размере до 60 млн руб. в 2025 году, причем не менее 70% дохода пришлись на общепит.