Москва10 апр Вести.Серьезных обсуждений идеи взимания налога на сверхприбыль с российских компаний не ведется. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он добавил, что возвращение налога на сверхприбыль, который вводился в 2023 году, сейчас невозможно.

Действительно есть некоторые виды деятельности, которые устойчиво показывают не только высокую экономику, прибыльность, но и позитивную динамику в деятельности по финансовым результатам. Здесь возможны обсуждения, но в том объеме, в котором он вводился в 2023 году, когда у большинства компаний была действительно сверхприбыль, в том числе связанная и с девальвацией национальной валюты, и с хорошей внешней конъюнктурой по многим, и экспортным товаром, такого сейчас, безусловно, нет рассказал Шохин

Он, однако, допустил, что точечные решения в этой области возможны.

Не значит, что точечных решений не может быть в этой области. Но очень важно, чтобы любые инициативы в этой области не вели к тому, что, условно говоря, компании придется брать кредиты для того, чтобы заплатить этот налог. То есть надо учитывать как главный фактор прибыльность компании и создавать условия для этой прибыльности объяснил президент РСПП

Шохин также прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой.

Если темпы снижения ключевой ставки будут достаточно динамичны, и к концу года ставка достигнет однозначной величины, то есть меньше 10%, то и прибыль появится, а может быть даже, если это будет сочетаться с хорошей ценовой мировой конъюнктурой, мировой конъюнктуры ключевых рынков, то и появится сверхприбыль сказал он

Ранее министры финансов пяти стран Евросоюза выступили с призывом ввести налог на сверхприбыль для энергетических компаний.