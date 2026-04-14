Москва14 апр Вести.Замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов не исключил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль (windfall tax). Его слова приводит РИА Новости.

Как сказал Сазанов, соответствующие предложения министерство не озвучивало, но такой налог может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью наряду с другими механизмами пополнения бюджета. По его словам, "особой спешки нет", информация изучается.

Минфин такие предложения не направлял. Мы пока изучаем информацию. Все предложения будут в рамках бюджетного пакета, который будет рассматриваться осенью сказал Сазанов

Замминистра также добавил, что компании сдали декларации по налогу на прибыль за прошлый год в конце марта, и в настоящее время Минфин обобщает данные, чтобы оценить наличие сверхдоходности и понять, есть ли основания для обсуждения такого налога.

В апреле президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выражал мнение в комментарии ИС "Вести", что возвращения налога на сверхприбыль, который вводился в 2023 году, пока не будет.

Windfall tax применялся к прибыли за 2021-2022 годы со ставкой 10%, которую можно было снизить до 5% в случае досрочной уплаты.