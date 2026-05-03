Москва3 мая Вести.Глава Минфина Антон Силуанов заявил о допдоходах российского бюджета в связи с повышением цен на нефть. Свою оценку он озвучил в беседе с Павлом Зарубиным для ИС "Вести".

Мы их [дополнительные доходы] ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые сказал министр

Фактически, заявил глава Минфина, вышеобозначенные показатели поступлений друг друга уравновесят.

Да, речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей заявил Силуанов

Ранее Силуанов заявил, что российский бюджет должен иметь запас прочности минимум на три года на случай снижения цен на нефть.