Силуанов: из бюджета РФ будет потрачено больше средств, чем планировалось Силуанов: бюджет будет исполнен с чуть большими расходами, чем планировалось

Москва5 июн Вести.Бюджет РФ будет исполнен с чуть большими расходами, чем предусматривалось планом. Об этом информационной службе "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, расходы будут под контролем, а участие на финансовом рынке для их обеспечения будет согласовываться с Банком России.

Что касается исполнения бюджета, то мы видим, что все расходные позиции мы выполняем, обеспечиваем ресурсами, даже с неким опережением, поскольку расходы тратятся быстрее, даже чем в прошлом году. Тем не менее, мы ожидаем исполнения бюджета с чуть большими расходами, чем было по плану. Но они будут под контролем, имея в виду, что наше участие на финансовом рынке для финансирования расходов будет находиться в тех параметрах, которые будут согласовываться с Банком России заявил министр

Ранее Силуанов сообщил, что в российском бюджете предусмотрены средства на все текущие приоритетные направления расходов.