Силуанов: в бюджете РФ есть средства на все приоритетные направления

В российском бюджете заложены средства на все приоритетные направления расходов Силуанов: в бюджете РФ есть средства на все приоритетные направления

Москва4 июн Вести.В российском бюджете предусмотрены средства на все текущие приоритетные направления расходов. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

В число приоритетных направлений, по его словам, входят обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также технологическое развитие. На вопрос, есть ли деньги в текущем бюджете на эти приоритетные направления, Силуанов ответил утвердительно.

И в текущем, и в проектировках на предстоящую трехлетку добавил он

Также глава Минфина отметил, что высокий курс российской валюты стимулирует приток товаров из-за рубежа и дает возможность покупать оборудование для российских компаний.