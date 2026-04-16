Москва16 апрВести.Власти России не планируют отказываться от бюджетного правила, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Никто не собирается отказываться от бюджетного правиласказал он в ходе "Биржевого форума 2026"
Ранее Силуанов сообщил, что правительство РФ изучает возможность ужесточить бюджетное правило.
Бюджетное правило — это механизм управления государственными финансами, который ограничивает использование нефтегазовых доходов бюджета: правительство устанавливает базовую "цену отсечки" на нефть, и при более высоких ценах сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при более низких — недостающие средства компенсируются из накоплений фонда. Механизм призван снизить зависимость бюджета от колебаний сырьевых цен, поддерживать стабильность рубля и сдерживать инфляцию за счет изъятия избыточных доходов из экономики.