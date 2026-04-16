Силуанов рассказал, от какого правила не собираются отказываться власти РФ Силуанов: российские власти не собираются отказываться от бюджетного правила

Москва16 апр Вести.Власти России не планируют отказываться от бюджетного правила, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Никто не собирается отказываться от бюджетного правила сказал он в ходе "Биржевого форума 2026"

Ранее Силуанов сообщил, что правительство РФ изучает возможность ужесточить бюджетное правило.

Бюджетное правило — это механизм управления государственными финансами, который ограничивает использование нефтегазовых доходов бюджета: правительство устанавливает базовую "цену отсечки" на нефть, и при более высоких ценах сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при более низких — недостающие средства компенсируются из накоплений фонда. Механизм призван снизить зависимость бюджета от колебаний сырьевых цен, поддерживать стабильность рубля и сдерживать инфляцию за счет изъятия избыточных доходов из экономики.