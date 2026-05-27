Москва27 мая Вести.Минфин доработает параметры бюджета из-за изменения макроусловий, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Коммерсантъ".

Минфин соотносит свои действия с Банком России и делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, отметил Силуанов.

Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина - в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях приводит "Коммерсантъ" слова Силуанова

Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение бюджетных обязательств вне зависимости от внешних обстоятельств.

Министр рассказал, что госдолг России - один из самых низких среди стран G20, он составляет 17% ВВП страны.

Силуанов также отметил, что российский бюджет получит допдоходы в связи с повышением цен на нефть.