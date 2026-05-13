Силуанов назвал размер госдолга России одним из самых низких в G20 Силуанов: госдолг России - один из самых низких среди стран G20

Москва13 мая Вести.Государственный долг России составляет 17% ВВП, и это один из самых низких показателей среди стран G20. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг 31,27 трлн долларов, что превышает ВВП (31,22 трлн долларов). По анализу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, уже к концу 2027 года американский госдолг может превысить 120% от ВВП.