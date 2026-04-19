По итогам 2025 года госдолг России стал самым низким в G20 МВФ: госдолг России составил 18% ВВП и оказался минимальным в G20

Москва19 апр Вести.Госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Так, задолженность России в 2025 году составила 18% ВВП, 16,5% которых приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.

Второе место из стран G20 заняла Турция с госдолгом в 23,5% ВВП, а третье – Саудовская Аравия (31,7% ВВП). В топ-5 также вошли Индонезия и Австралия с госдолгами в 41% и 51% ВВП соответственно.

Уточняется, что безопасным принято считать уровень долга ниже 60% ВВП. Среди стран "Большой двадцатки" только пять стран соответствуют этому уровню. Несильно превышают безопасный уровень Мексика и Германия с госдолгами в 61,8% и 62,9% ВВП соответственно.

Самый высокий показатель госдолга в 2025 году оказался у Японии – 206,5% ВВП. На втором месте – Италия (137,1%), а замыкает тройку США (123,9%).

15 апреля в МВФ обновили прогноз на госдолг России: к концу 2026 года он достигнет 19,1%, а к 2031 году – 29,1% ВВП.