Москва19 апрВести.Госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
Так, задолженность России в 2025 году составила 18% ВВП, 16,5% которых приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.
Второе место из стран G20 заняла Турция с госдолгом в 23,5% ВВП, а третье – Саудовская Аравия (31,7% ВВП). В топ-5 также вошли Индонезия и Австралия с госдолгами в 41% и 51% ВВП соответственно.
Уточняется, что безопасным принято считать уровень долга ниже 60% ВВП. Среди стран "Большой двадцатки" только пять стран соответствуют этому уровню. Несильно превышают безопасный уровень Мексика и Германия с госдолгами в 61,8% и 62,9% ВВП соответственно.
Самый высокий показатель госдолга в 2025 году оказался у Японии – 206,5% ВВП. На втором месте – Италия (137,1%), а замыкает тройку США (123,9%).
15 апреля в МВФ обновили прогноз на госдолг России: к концу 2026 года он достигнет 19,1%, а к 2031 году – 29,1% ВВП.