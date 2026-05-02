Москва2 мая Вести.Уровень безработицы в России оказался в 2026 году ниже, чем в других странах G20 ("Большой двадцатки"), сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные статистические службы.

В частности, уровень безработицы в России составил к концу марта 2,2%.

На втором месте оказалась Мексика (2,4%). Третье место разделили Южная Корея и Япония (2,7%).

Самый высокий уровень безработицы среди стран G20 отмечен в Южной Африке (31,4%).

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России сохраняется низкий уровень безработицы - 2,2%, а ситуация на рынке труда остается стабильной.

При этом самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве и Новгородской области.