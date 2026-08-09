Москва9 авгВести.Россия во втором квартале 2026 года заняла первое место среди стран "Большой двадцатки" (G20) по уровню занятости населения.
Доля безработных по состоянию на конец июня в РФ составила 2,2%, что соответствует показателю первого квартала 2026 года. Это самый низкий уровень среди крупнейших мировых экономик, говорится в материале РИА Новости, основанном на анализе данных национальных статистических служб.
Второе место по уровню занятости заняла Япония, где безработица снизилась до 2,5% по сравнению с 2,7% в марте. Замыкает тройку стран G20 с самой низкой безработицей Южная Корея с показателем 2,7%, который остается неизменным с начала весны.
Самый высокий уровень безработицы среди стран "двадцатки" зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР) – 32,7%. В тройку стран с наибольшей долей незанятого населения вошли Франция (8,3%) и Аргентина (7,8%).
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что в России сохраняется низкий уровень безработицы – 2,2%, а ситуация на рынке труда остается стабильной.