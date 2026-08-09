Безработица в России оказалась самой низкой среди стран G20

Минимальная среди стран G20 безработица зафиксирована в России Безработица в России оказалась самой низкой среди стран G20

Москва9 авг Вести.Россия во втором квартале 2026 года заняла первое место среди стран "Большой двадцатки" (G20) по уровню занятости населения.

Доля безработных по состоянию на конец июня в РФ составила 2,2%, что соответствует показателю первого квартала 2026 года. Это самый низкий уровень среди крупнейших мировых экономик, говорится в материале РИА Новости, основанном на анализе данных национальных статистических служб.

Второе место по уровню занятости заняла Япония, где безработица снизилась до 2,5% по сравнению с 2,7% в марте. Замыкает тройку стран G20 с самой низкой безработицей Южная Корея с показателем 2,7%, который остается неизменным с начала весны.

Самый высокий уровень безработицы среди стран "двадцатки" зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР) – 32,7%. В тройку стран с наибольшей долей незанятого населения вошли Франция (8,3%) и Аргентина (7,8%).

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что в России сохраняется низкий уровень безработицы – 2,2%, а ситуация на рынке труда остается стабильной.