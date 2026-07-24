Москва24 июлВести.Банк России (ЦБ РФ) отмечает снижение напряженности на рынке труда в стране, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров, понизившего ключевую ставку до 14% с 14,25%.
Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности трудауказывается в сообщении ЦБ
Безработица остается на исторических минимумах, отметил регулятор.
Безработица в России в мае 2026 года составила 2,1%, сообщал Росстат. Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего года.
Ранее стало известно, что годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила 5,9%.