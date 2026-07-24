Банк России: напряженность на рынке труда в РФ постепенно снижается

ЦБ РФ: напряженность на рынке труда в РФ постепенно снижается Банк России: напряженность на рынке труда в РФ постепенно снижается

Москва24 июл Вести.Банк России (ЦБ РФ) отмечает снижение напряженности на рынке труда в стране, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров, понизившего ключевую ставку до 14% с 14,25%.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда указывается в сообщении ЦБ

Безработица остается на исторических минимумах, отметил регулятор.

Безработица в России в мае 2026 года составила 2,1%, сообщал Росстат. Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего года.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила 5,9%.