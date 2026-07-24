13:32 24 июля 2026Сергей КузнецовЭкономикаЦентробанк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовыхЦентробанк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовыхСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеМаск назвал условие окончания конфликта на Украине11:02 Атаковавшие Петербург и Ленобласть БПЛА шли из Прибалтики10:38 Трампу понравились слова Зеленского о последствиях скандала в Овальном кабинете08:51 Украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Петербурге05:57 В 12 регионах России объявлена ракетная опасность05:36 Молния попала в ракету после взлета с космодрома Сичан в Китае01:27 Тело саудовского принца нашли в элитной гостинице в Лондоне22:23 23 июлВенгрия начала расследование по срыву проекта с РФ и Египтом из-за санкций ЕС17:56 23 июлЭкономикаЦентробанк/Банк России24.07.2026