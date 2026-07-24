Украинский производитель оружия подтвердил удар по полигону с БПЛА СМИ: ВС РФ нанесли удар по выставке беспилотников "Армада" под Киевом

Москва24 июл Вести.Российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка беспилотных систем "Армада". Об этом в интервью украинскому изданию "Апостроф" сообщил Валерий Боровик, основатель оборонной компании First Contact.

По его словам, удар по полигону оказался "серьезным" и привел к разрушениям на месте проведения мероприятия, однако точные детали последствий атаки не уточняются.

Пользователи социальных сетей пишут, что удар по объекту был нанесен баллистическими ракетами. В сети также обратили внимание на афишу мероприятия, организаторы которой заявляли, что на "Армаде" будут представлены "комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз", а сама выставка является "критически защищенной".