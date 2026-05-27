Сладков: под Киевом поражены пункты управления и разведки ВСУ

Военкор Сладков сообщил о поражении военных объектов под Киевом Сладков: под Киевом поражены пункты управления и разведки ВСУ

Москва27 мая Вести.Российские военнослужащие за минувшие сутки совершили удары по военным объектам ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил журналист ИС "Вести" Александр Сладков.

ВС РФ задействовали 122 ударных беспилотника и две ракеты "Искандер". Были поражены пункты управления и разведки, а также учебные центры подготовки БПЛА с инструкторами из НАТО и центр диверсионной работы со специалистами из НАТО, отметил Сладков.

Кроме того, успешно работали наши ударные БПЛА во всех группировках войск написал военкор в MAX

Ранее ВС РФ ударили "Искандерами" по Козину в Киевской области. Там расположены владения экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, бизнесмена Тимура Миндича и олигарха Рината Ахметова.